У Кураховому йдуть важкі міські бої: десантники ЗСУ знищують переважаючі сили росіян

Удар по окупантах у Кураховому. Фото: кадр із відео

У Кураховому на Донеччині йдуть важкі міські бої. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Міська забудова є укриттям для військ РФ. Проте бійці 46-ї аеромобільної бригади ЗСУ знищують переважаючі сили окупантів.



«Оператори дронів бригади працюють без перепочинку, інженери ледве встигають споряджати нові й нові апарати для підйому в повітря та зачистки територій від ворога», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що 19 грудня російська армія атакувала українські укріплення в Кураховому.