Росіяни атакували Покровський район: рятувальники дістали з-під завалів загиблого

Росіяни атакували Вдале. Фото: ДСНС

Російські війська 21 грудня завдали авіаційного удару по житловій забудові в селищі Удачне Донецької області. Внаслідок атак загинула одна людина. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Окупанти завдали авіаудару по житловому сектору селища Удачне Покровського району, внаслідок чого загинув чоловік 1999 р.н. Його тіло вилучили рятувальники з-під завалів», — йдеться у повідомленні.





Крім того, пошкоджено 11 приватних будинків.



Рятувальники розібрали одну тонну будівельних конструкцій. Станом на 10:58 роботи завершені.



Раніше ми писали, що минулої доби, 21 грудня, російські окупанти кілька разів атакували Покровськ Донецької області за допомогою керованих авіаційних бомб і БПЛА. Пошкоджено житлові будинки, будівлю та транспорт.