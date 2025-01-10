СБУ та ВМС ЗСУ знищили склад російських дронів у Ростовській області

Сили оборони України знищили склад дронів у Ростовській області. Фото: кадр із відео

У ніч на 10 січня дрони СБУ і ракета «Нептун» завдали удару по складу боєприпасів і розвідувальних дронів поблизу села Чалтир у Ростовській області. Про це повідомив «Оперативний ЗСУ».



За інформацією джерел, спочатку безпілотники Служби безпеки «перевантажили» російську ППО, а потім на об'єкт було направлено ракету «Нептун».



Усю ніч росіяни скаржилися в соцмережах на звуки дронів, що пролітали, роботу ППО і сильний вибух від удару «Нептуна». Пізніше обговорювали повторні вибухи поблизу Чалтиря, що свідчать про вторинну детонацію боєприпасів.



«СБУ і ВМС ЗСУ вразили стратегічно важливий склад із розвідувальними дронами, які коригували ворожі удари по українських містах і лінії фронту. Тепер цих російських дронів у небі поменшає. Робота по військових об'єктах у тилу противника триватиме», - повідомило джерело в СБУ.

Нагадаємо, в Енгельсі введено режим надзвичайної ситуації після збільшення площі пожежі на нафтобазі, спричиненої атакою безпілотників.