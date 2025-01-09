В «ЛНР» зафіксували велику кількість самогубств серед окупантів

На тимчасово окупованій території Луганської області фіксують найвищий відсоток самогубств серед російських військових. Більше росіяни вирішують накласти на себе руки тільки в сусідній так званій «ДНР». Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Підрахунок зроблений упродовж минулого року і розміщений на теренах інтернету. У середньому, кожні два дні хтось із російських військових вкорочує собі вік. Наприкінці року ситуація для загарбників погіршилася», — зазначив він.



За словами Лисогора, у листопаді такі випадки стали траплятися майже щодня. У грудні — по два на кожні три дні.



Раніше ми писали, що окупанти масово знищують докази своїх військових злочинів у місті Сіверськодонецьк Луганської області.