Російський безпілотник влучив в багатоквартирний будинок у Києві

Росіяни атакували Київ. Фото: ДСНС

Вночі 10 січня російські військові атакували українську столицю ударними дронами. Зокрема, безпілотник влучив у житловий будинок. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«У Солом'янському районі Києва безпілотник влучив у технічний поверх житлової 16-поверхівки. На щастя, пожежі вдалося уникнути», — йдеться у повідомленні.





На подвір'ї пошкоджено легковий автомобіль. Попередньо, без постраждалих.



Станом на 10:30 небезпечні конструкції з даху та технічного поверху вже розчищено. Проводились роботи на сходовій клітці.



На місці події працювало 28 рятувальників, було задіяно 5 одиниць техніки від ДСНС.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч проти 10 січня атакувала територію України за допомогою 72-х дронів. Сили протиповітряної оборони збили 33 БПЛА.