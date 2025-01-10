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Російський безпілотник влучив в багатоквартирний будинок у Києві

10 січня 2025, 12:48

Російський безпілотник влучив в багатоквартирний будинок у Києві

Росіяни атакували Київ. Фото: ДСНС Росіяни атакували Київ. Фото: ДСНС

Вночі 10 січня російські військові атакували українську столицю ударними дронами. Зокрема, безпілотник влучив у житловий будинок. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

 «У Солом'янському районі Києва безпілотник влучив у технічний поверх житлової 16-поверхівки. На щастя, пожежі вдалося уникнути», — йдеться у повідомленні.



На подвір'ї пошкоджено легковий автомобіль. Попередньо, без постраждалих.

 Станом на 10:30 небезпечні конструкції з даху та технічного поверху вже розчищено. Проводились роботи на сходовій клітці.

 На місці події працювало 28 рятувальників, було задіяно 5 одиниць техніки від ДСНС.

 Раніше ми писали, що російська армія в ніч проти 10 січня атакувала територію України за допомогою 72-х дронів. Сили протиповітряної оборони збили 33 БПЛА.

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