Ще 17 людей виїхали з окупації

Україні вдалося повернути із тимчасово окупованих територій ще 17 громадян. Серед них — сім'ї із Херсонської та інших областей, а також із окупованого Криму. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Завдяки зусиллям державних органів, працівників нашого Офісу, волонтерів та міжнародних партнерів вдалося повернути з окупації ще 17 громадян України… Серед тих, кому допомогли: чоловік, який втратив кінцівку через обстріл… Три родини з Херсонщини, які тривалий час перебували в окупації … Подружжя з Криму, яке залишило півострів через любов до України…», — розповів Лубинець.

Крім того, з окупованої території змогли виїхати жінка похилого віку з дочкою, «які самостійно пройшли складний шлях через територію країни-агресора, щоб повернутися додому». Також Лубинець розповів про літнього чоловіка з інвалідністю, 77-річну жінку, яку вдалося евакуювати із зони активних бойових дій. Ще один чоловік майже три роки перебував на окупованій території.