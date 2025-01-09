Школярів на окупованій Донеччині змусили працювати на загарбників — ЦНС

Школярів ТОТ Донеччини змусили працювати на загарбників. Фото: ЦНС

Під час зимових канікул дітей на тимчасово окупованій Донеччині зобов'язали виготовляти окопні свічки для російських окупантів. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



Згідно з ЦНС, попри канікули, школярі отримали «план» від фейкового міністерства «просвіти ДНР». Кожен старшокласник мав зробити щонайменше 50 свічок, а учні молодших класів — 25.



Також нещодавно окупанти провели в школах уроки «міжнаціональної дружби», де дітей примушували малювати листівки на підтримку Північної Кореї, намагаючись героїзувати тих, хто приніс на українську землю війну і смерть.

Нагадаємо, що на Донеччині триває примусова евакуація дітей до безпечніших регіонів України.