У Кураховому під обстрілами залишаються 300 людей — ОВА

У Кураховому під постійними обстрілами залишаються близько 300 мешканців. Фото: ОВА

У місті Курахове Донецької області, де продовжуються бої, залишаються близько 300 осіб. Про це 8 січня в ефірі національного телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«У Кураховому залишається близько 300 людей. Ворог давить дуже сильно, дуже потужно. Наші Сили оборони роблять все можливе, щоб стримати окупантів», — сказав він.

За повідомленням начальника ОВА, виїхати з міста можна лише за фільтраційними напрямками.

За його даними, у місті Курахово залишаються близько 300 осіб, у Мирнограді — 300 осіб, у Торецьку — 126 осіб.

«Що буде з цими людьми далі – ми не розуміємо. Звертаємося далі до людей тих населених пунктів, які наближені до лінії фронту, — це дуже небезпечно», — заявив Філашкін.

Нагадаємо, раніше речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов повідомив «Новинам Донбасу», що українські військові досі тримають оборону в західній частині міста Курахове Донецької області, зокрема контролюють ТЕС.