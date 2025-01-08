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Головне за день: Удар по Запоріжжю. Мешканці Маріуполя просять Путіна повернути житло

08 січня 2025, 23:01

Головне за день: Удар по Запоріжжю. Мешканці Маріуполя просять Путіна повернути житло

Суспільство

 Мешканці окупованого Маріуполя записали зверненняросійського президента Володимира Путіна з котлованів, які залишилися на місці їхніх будинків. Люди кажуть, що залишилися без житла — третій рік із початку окупації міста їм обіцяють видати квартири, проте всі вони, як і раніше, бездомні.

Тим часом, комісія виявила порушення під час ремонту соціальних гуртожитків для маріупольців у Дніпрі. Згідно з результатами роботи ревізійної комісії, управління капітального будівництва Маріупольської міськради допустило безпідставні витрати на суму 1 мільйон 65 тисяч гривень протягом 2022-2023 років.

На окупованій частині Луганської області так звана влада підвищила штрафи за порушення правил дорожнього руху з початку 2025 року. Офіційно вони зросли лише у півтора рази.

Через підвищену російську активність та обстріл призупинено рух громадського транспорту у трьох селищах Херсонської області.

Бойові дії

Увечері російські окупанти завдали по Запоріжжю два удари керованими авіабомбами ФАБ-500, 13 людей загинуло 18 поранено. 9 січня у місті буде оголошено жалобу. Двоє людей загинули, ще двоє постраждали у селищі Степногірськ Запорізької області увечері 8 січня. У Костянтинівці внаслідок атаки було пошкоджено один із об'єктів «Укрзалізниці». У Бериславі Херсонської області росіяни вбили місцевого мешканця та поранили жінку.

Як повідомляє OSINT-проект DeepState, російська окупаційна армія просунулась у Торецьку, Кураховому, Нововасильівці, Слов'янці, Дворічній, Новоіванівці, Ненудному та Янтарному на Донбасі, а також біля Нової Сорочини та Махнівки в Курській області РФ.

ЗСУ завдали удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ в окупованому Харцизьку Донецької області. ЗМІ, підконтрольні окупаційній владі, стверджують, що було як мінімум вісім атак. Також було чути роботу ППО. Попередньо є постраждалі. Пошкоджено щонайменше 4 авто.

Вночі міста Енгельс і Саратов зазнали масованої атаки БПЛА. Генштаб ЗСУ прозвітував про поразку нафтобази, яка забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області РФ.

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