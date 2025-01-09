Під Джанкоєм зафіксовано переміщення боєприпасів для ППО та цистерн із паливом

Під Джанкоєм переміщують БК для ППО і цистерни з паливом. Фото: АТЕШ

Спротив українців та кримських татар в окупованому Криму «АТЕШ» зафіксували переміщення колони військової техніки поблизу Джанкоя.

Під Джанкоєм переміщують БК для ППО і цистерни з паливом. Фото: АТЕШ

«Агенти нашого руху відстежили переміщення колони військової техніки окупантів, до складу якої, крім особового складу та гармат, входили БК для ППО, а також велика кількість цистерн з паливом», - йдеться у повідомленні.

Під Джанкоєм переміщують БК для ППО, техніку та цистерни з паливом. Фото: АТЕШ

Раніше «АТЕШ» виявив нове місце дислокації російських військових у санаторії, розташованому в Сакському районі на вулиці Морська.