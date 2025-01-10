Дрони ПС ЗСУ підривають «нори» окупантів на Вовчанському напрямку

Дрони ПС ЗСУ підривають «нори» окупантів на Вовчанському напрямі. Фото: кадр із відео

Воїни 2-го батальйону стрілецької бригади Повітряних Сил разом із підрозділами десантно-штурмових військ продовжують знищувати «нори» окупантів на Вовчанському напрямку, не даючи агресору шансу просунутися. Відео опублікувало командування Повітряних Сил ЗСУ.







«Попри велику перевагу противника у техніці та чисельності, українські воїни результативно відповідають на кожен його наступ. Воїни зачищають так звані "нори" — укриття та вогневі точки ворога, знищуючи живу силу та техніку», — пояснили у командуванні ПС ЗСУ.



Удари за допомогою FPV-дронів, дають можливість максимально точно та на великій відстані знищувати ворожі цілі.

Дрон ПС ЗСУ підриває «нори» окупантів на Вовчанському напрямку. Фото: кадр із відео

Момент детонації дрона ПС ЗСУ, який підриває «нори» окупантів на Вовчанському напрямку. Фото: кадр із відео

Дрон ПС ЗСУ підриває «нори» окупантів на Вовчанському напрямку. Фото: кадр із відео

Дрон ПС ЗСУ підриває «нори» окупантів на Вовчанському напрямку. Фото: кадр із відео

Після вибуху дрона ПС ЗСУ «нора», де ховалися окупанти на Вовчанському напрямку, складається. Фото: кадр із відео

Український журналіст Денис Казанський зі свого боку показав, який зараз вигляд має місто Вовчанськ після «допомоги» місцевому населенню від Росії.



«Навіщо це було зроблено - не може пояснити ніхто навіть у самій Росії. Цю територію вони навіть анексувати не намагалися. Просто прийшли й усе знищили. У чистому вигляді каральна операція проти корінного населення, як в есесівців. Тільки ті палили села, а тут масштаби значно більші - ціле місто випалили до руїн», - написав він.

Нагадаємо, 24 вересня 2024 року підрозділи ГУР звільнили від російських окупантів Вовчанський агрегатний завод у місті Вовчанськ Харківської області.