Росія атакувала Херсон: два КАБи впали на житлову забудову, шість поранених

Росія атакувала КАБами Херсон, шість поранених. Фото: кадр із відео

Посеред дня росіяни атакували Херсон з авіації, щонайменше два КАБи ворог скинув на житлову забудову. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.







Станом на цю хвилину відомо про шістьох постраждалих — дві жінки та четверо чоловіків. У них вибухові травми та осколкові поранення.



Одному потерпілому бригада «швидкої» надала допомогу на місці, інші — перебувають у лікарнях. Медики проводять обстеження та надають їм необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що РФ готується до масштабного наступу на Херсон. Нагадаємо, 6 січня 2025 року, у Херсоні БПЛА атакував маршрутне таксі, внаслідок удару є загиблий та поранені.