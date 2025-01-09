Окупанти розпочали примусовий призов жителів окупованих Херсонщини та Запоріжжя

Згідно з розвідінформацією, російська окупаційна влада вперше провела примусовий призов на строкову службу серед мешканців тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей. Про це інформує ГУР МОУ.



З 1 жовтня до 31 грудня 2024 року на строкову службу призвали близько 300 осіб. Окупаційна адміністрація змушує українців до 60 років ставати на «військовий облік».



За даними ГУР, у разі відмови, окупанти погрожують звільненням і подальшими обмеженнями в працевлаштуванні.



Крім того, агресор намагається залучити місцевих жителів до служби у збройних силах РФ за контрактом. Зокрема, окупаційна адміністрація в Луганській області обіцяє 2,5 млн рублів за його укладення.

Нагадаємо, у Маріупольському районі росіяни розпочали «агресивну мобілізацію» молоді.