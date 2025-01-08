«Ми чекали на Росію, але надія згасає»: жителі Маріуполя просять Путіна повернути їм житло

Жителі окупованого Маріуполя записали звернення до російського президента Володимира Путіна з котлованів, які залишилися на місці їхніх будинків. Люди кажуть, що залишилися без житла — третій рік із початку окупації міста їм обіцяють видати квартири, проте всі вони, як і раніше, бездомні. Низка відеозвернень опублікувала Telegram-канал ASTRA.



«Ми зібралися на наших котлованах зустріти новий 2025 рік, — розпочинають звернення до Путіна мешканці району «Стадіон». — Тут мешкало багато людей. Зараз ми безхатьки. Наш район хочуть забудувати іпотекою, діалог із нами не ведуть, нас ігнорують. Багатьох навіть не поставили у чергу, бо в нас згоріли документи під час бойових дій».



Люди скаржаться, що знесено понад 500 багатоквартирних будинків, зруйнованих російською армією, а збудовано близько 70. Наразі ж будівництво компенсаційного житла припинено.



Своє звернення маріупольці також аргументують тим, що до нашої влади довіри немає.



Щоб позбавити людей житла, їхню вулицю Азовстальську перейменували на «Проспект Тульський», додають вони.



Жителі району Черемушки розпочали звернення з привітання Путіна з Новим роком та побажали йому «перемог у всьому». Бойові дії, що пережили в місті, вже третій рік живуть «в орендованих квартирах, пунктах тимчасового розміщення та гаражах».



«Просимо надіслати незалежну комісію, щоб ви дізналися про реальне життя у Маріуполі», — кажуть мешканці кількох будинків на вул. Богдана Хмельницького та вул. Леніна.

Російська окупаційна влада заявила про завершення видачі компенсаційного житла в Маріуполі. Як розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, переважну більшість жителів міста, які втратили дах над головою, нічого не отримали.



Влада «ДНР» заявила, що процес видачі компенсаційного житла в Маріуполі завершився на 94%. За словами голови окупаційної адміністрації міста Олега Моргуна, поки що видано 4,5 тисяч квартир. Також така кількість житла — лише 5% від загальної кількості знищених квартир. Адже за період блокади міста російські загарбники знищили 52 тисячі квартир, наголошує Андрющенко.