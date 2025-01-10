Сили оборони утримують Курахівську ТЕС та знищують російських окупантів

Українські військові тримають ТЕС. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти намагаються вибити українських військовослужбовців з міста Курахове на Донеччині. Сили оборони завдають росіянам значних втрат, при цьому утримують Курахівську теплоелектростанцію. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону.



«Зараз росіяни намагаються атакувати в районі Дачного і вибивати українські сили з Курахового», — розповів він.



Трегубов уточнив, що українські військовослужбовці утримують Курахівську теплоелектростанцію.



«Все, що можливо, наші сили там роблять і знищують просто величезні обсяги техніки ворога», — резюмував спікер.



Раніше ми писали, що у місті Курахове Донецької області, де тривають бої, залишаються близько 300 людей.