Сили оборони утримують Курахівську ТЕС та знищують російських окупантів

Російські окупанти намагаються вибити українських військовослужбовців з міста Курахове на Донеччині. Сили оборони завдають росіянам значних втрат, при цьому утримують Курахівську теплоелектростанцію. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону.
«Зараз росіяни намагаються атакувати в районі Дачного і вибивати українські сили з Курахового», — розповів він.
Трегубов уточнив, що українські військовослужбовці утримують Курахівську теплоелектростанцію.
«Все, що можливо, наші сили там роблять і знищують просто величезні обсяги техніки ворога», — резюмував спікер.
Раніше ми писали, що у місті Курахове Донецької області, де тривають бої, залишаються близько 300 людей.
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