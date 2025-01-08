Обстріл Харцизька: ЗСУ вдарили по командному пункту російських військових

ЗСУ завдали удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ в окупованому Харцизьку Донецької області, повідомляє Генеральний штаб.



«Російські окупаційні війська використали цю будівлю для координації атак проти Збройних Сил України та цивільного населення, зокрема мешканців Курахового», — повідомили в Генштабі.



Наголошується, що під час удару було вжито всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб.



Як повідомлялося, траса в районі окупованого Харцизька зазнала обстрілу. У соціальних мережах медіа опублікували відео наслідків від очевидців. На одному з відео — зупинка, а за нею будівля, яку заретушували прокремлівські медіа.



ЗМІ, підконтрольні окупаційній владі, стверджують, що було як мінімум вісім атак. Також було чути роботу ППО. Попередньо є постраждалі. Пошкоджено щонайменше 4 авто.