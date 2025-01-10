РФ вранці вдарила по Костянтинівці: пошкоджено будинок та авто

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Окупаційні війська РФ у п'ятницю вранці, 10 січня, обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок ударів є пошкодження. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Вранці російські нелюди здійснили обстріл по місту Костянтинівці, внаслідок чого пошкоджено багатоквартирний будинок та легковий автомобіль», — зазначив він.



За словами Горбунова, інформації про жертв та постраждалих не надходило.



Крім того, начальник міської адміністрації вкотре закликав мешканців евакуюватись.



Раніше ми писали, що російські військові за 9 січня кілька разів обстріляли Покровськ.