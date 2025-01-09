У Покровську та Гришиному пролунали вибухи: імовірно, росіяни вдарили КАБми

У Покровську сьогодні вдень пролунали вибухи. Фото: Донбас оперативний/Telegram

Місто Покровськ Донецької області знову зазнало обстрілу з боку російських військових. Сьогодні близько 12:45 у місті пролунав сильний вибух. За словами місцевих жителів, був приліт на Південний мікрорайон.

Телеграм-канал «Донбас оперативний» опублікував фото диму, що піднімається, після прильоту.

Згодом з'явилося відео наслідків обстрілу ринку на мікрорайоні Лазурний.

Також повідомляється про вибухи у селі Гришине Покровського району.

До цього моніторингові канали попереджали про запуски КАБів у бік Покровського та Краматорського районів.

Наразі немає інформації про постраждалих та руйнування.

Нагадаємо, російська армія в середу, 8 січня, вкотре обстріляла Покровськ та село Гришине Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, інформація про постраждалих не надходила.