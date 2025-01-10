Три райони Донеччини перебували під російськими ударами: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 9 січня, атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів є значні пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, під удар потрапили три райони Донеччини:





Покровський район. У Покровську пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і торгові павільйони.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено 9 багатоповерхівок і приватний будинок.



Бахмутський район. У Сіверську загинули 2 людини, пошкоджено 13 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 промислові будівлі.



Раніше ми писали, що російські окупанти 8 та 9 січня чотири рази обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки. Інформація про постраждалих не надходила.