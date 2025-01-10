Кількість обстрілів щодня зростає, але сповільнилася евакуація: у МВА розповіли про ситуацію у Покровську

Добряк розповів про ситуацію у Покровську. Фото: скриншот з відео

Російські війська щодня атакують Покровськ Донецької області, кількість обстрілів зростає, щодня безпекова ситуація погіршується. Проте темпи евакуації знизилися. Про це розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк у ефірі національного телемарафону.



За його словами, росіяни для ударів використовують все наявне озброєння, зокрема FPV-дрони, артилерію, міномети, РСЗВ та авіаційні бомби.



Крім того, Добряк зазначив, що в місті майже знищено критичну інфраструктуру, працюють точки роздачі води, є кілька теплопунктів.





«Електроенергії немає, газопостачання немає, «великого» водопостачання немає, і теплопостачання немає», - заявив він.



У Покровську залишаються близько 7 тисяч людей.



Попри активність обстрілів, за добу з міста виїжджають 5-10 людей, евакуація сповільнилася.



«Більшість людей у нашій громаді ніколи не виїжджали взагалі за межі свого села чи міста, тому є просто страх змін. Але ми бачимо, що коли «прилітає» і людина виживає, чи поранить її, то вона все одно виїжджає. Тому наше завдання достукатися, щоб люди не наражали себе на небезпеку і таки виїхали, хоча б на зиму», — пояснив Добряк.



Жителі Покровська можуть евакуюватись до Івано-Франківської області.



«Ми вже не збираємо людей на точках збору через складову безпеки, поки в місті є мобільний зв'язок, люди звертаються на гарячі лінії ОВА або наш контактний центр, тому «Білі янголи», чи підрозділи ДСНС адресно забирають людей та вивозять до міста Павлоград , а потім на Франківщину», — сказав він.



Добряк додав, що кожна людина отримує матеріальну допомогу — 1800 гривень, потім вона реєструється як ВПО та вже отримує гроші від держави.



Раніше ми писали, що російські окупанти 8 та 9 січня чотири рази обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки. Інформація про постраждалих не надходила.