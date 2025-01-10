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Кількість обстрілів щодня зростає, але сповільнилася евакуація: у МВА розповіли про ситуацію у Покровську

10 січня 2025, 14:39

Кількість обстрілів щодня зростає, але сповільнилася евакуація: у МВА розповіли про ситуацію у Покровську

Добряк розповів про ситуацію у Покровську. Фото: скриншот з відео Добряк розповів про ситуацію у Покровську. Фото: скриншот з відео

Російські війська щодня атакують Покровськ Донецької області, кількість обстрілів зростає, щодня безпекова ситуація погіршується. Проте темпи евакуації знизилися. Про це розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк у ефірі національного телемарафону.

 За його словами, росіяни для ударів використовують все наявне озброєння, зокрема FPV-дрони, артилерію, міномети, РСЗВ та авіаційні бомби.

 Крім того, Добряк зазначив, що в місті майже знищено критичну інфраструктуру,  працюють точки роздачі води, є кілька теплопунктів.



«Електроенергії немає, газопостачання немає, «великого» водопостачання немає, і теплопостачання немає», - заявив він.

 У Покровську залишаються близько 7 тисяч людей.

 Попри активність обстрілів, за добу з міста виїжджають 5-10 людей, евакуація сповільнилася.

 «Більшість людей у нашій громаді ніколи не виїжджали взагалі за межі свого села чи міста, тому є просто страх змін. Але ми бачимо, що коли «прилітає» і людина виживає, чи поранить її, то вона все одно виїжджає. Тому наше завдання достукатися, щоб люди не наражали себе на небезпеку і таки виїхали, хоча б на зиму», — пояснив Добряк.

 Жителі Покровська можуть евакуюватись до Івано-Франківської області.

 «Ми вже не збираємо людей на точках збору через складову безпеки, поки в місті є мобільний зв'язок, люди звертаються на гарячі лінії ОВА або наш контактний центр, тому «Білі янголи», чи підрозділи ДСНС адресно забирають людей та вивозять до міста Павлоград , а потім на Франківщину», — сказав він.

 Добряк додав, що кожна людина отримує матеріальну допомогу — 1800 гривень, потім вона реєструється як ВПО та вже отримує гроші від держави.

 Раніше ми писали, що російські окупанти 8 та 9 січня чотири рази обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

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