РФ запустила по Україні дрони: ППО збила 33 цілі

ППО збила 33 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Російська армія в ніч на 10 січня атакувала територію України за допомогою 72-х дронів. Сили протиповітряної оборони збили 33 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 10 січня 2025 року (з 20:30 9 січня) противник атакував 72 ударними БПЛА типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 33 БПЛА типу «Shahed» та безпілотники інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях.



Крім того, 34 безпілотники-імітатори — локально втрачені (без негативних наслідків), один з них — полетів у напрямку РФ.



Раніше ми писали, що російська армія 9 січня запустила по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області три крилаті ракети. Сили протиповітряної оборони збили усі російські цілі.