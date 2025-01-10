ЗСУ завдали удару по пункту управління 3-го армійського корпусу у Світлодарську

10 січня 2025 року Збройні Сили України завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ у окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Також слід зазначити, що протягом цього тижня Збройні Сили України завдали серії ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах в Донецькій області.



«При цьому було вжито всіх необхідних заходів, щоб уникнути ризику для цивільного населення. Збройні Сили України готові й надалі рішуче знищувати загарбників. СЛАВА УКРАЇНІ!», — йдеться у звіті генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, 25 грудня 2024 року Збройні Сили України вдарили по штабу 810-ї бригади морської піхоти РФ.