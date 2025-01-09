Окупована Горлівка знову під обстрілами — наслідки

Горлівка впродовж четверга, 9 січня, зазнає обстрілів і атак безпілотників. В окупаційній адміністрації міста заявили про поранення жінки.



Кілька ударів зафіксовано в житловому масиві «Сонячний», селищі шахти ім. Румянцева. Румянцева.



Угруповання «ДНР» традиційно стверджує, що обстріли націлені на мирну інфраструктуру, замовчуючи про розташування російських військових у житлових кварталах.



Так, у житловому масиві «Сонячний» знову пошкоджено дах одного з будинків. Варто зазначити, що окупанти встановлюють військову техніку на дахах житлових багатоповерхових будинків.