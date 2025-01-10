Росіяни за добу кілька разів обстріляли Покровськ: пошкоджено будинки

Російські окупанти 8 і 9 січня чотири рази обстріляли Покровськ Донецької області. Унаслідок атак пошкоджено будинки. Інформація про постраждалих не надходила. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«08.01 близько 09:00 стався ворожий обстріл центральної частини міста, внаслідок чого було пошкоджено приміщення маслоцеху. Інформація про постраждалих не надходила», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що о 10:00 росіяни атакували м-н «Шахтарський», внаслідок чого пошкоджено багатоквартирний будинок. павільйонів.



Крім того, близько 14:30 загарбники завдали артилерійського удару по селу Гришине, внаслідок якого пошкоджено приватний житловий будинок.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч проти 10 січня атакувала територію України за допомогою 72-х дронів. Сили протиповітряної оборони збили 33 БПЛА.