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ЄС передав Україні 3 млрд євро із заморожених активів РФ

10 січня 2025, 13:11

ЄС передав Україні 3 млрд євро із заморожених активів РФ

Вперше ЄС спрямував кошти Україні, які будуть забезпечені доходами від заморожених активів РФ у рамках ініціативи країн G7 ERA, повідомила пресслужба міністерства фінансів.

Нагадаємо, що ERA передбачає передачу Україні 50 млрд доларів США, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів Росії. 

Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США). Кошти дозволять профінансувати пріоритетні видатки держбюджету соціального та військового напряму, підтримати макроекономічну стабільність, відновити критично важливу інфраструктуру.

Нагадаємо, Україна починає отримувати перші кошти США користуючись з заморожених російських активів.

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