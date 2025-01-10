РФ вранці вдарила по Покровську: є жертва та постраждала

Російські військові вранці 10 січня обстріляли Покровськ на Донеччині. Відомо про одну загиблу, ще одна жінка отримала поранення. Про це повідомила прессекретар Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, передає «Суспільне Донбас».



«Від влучання боєприпасів у приватному секторі загинула жінка 73 років. Крім того, внаслідок обстрілу багатоквартирного житлового будинку отримала осколкове поранення 78-річна пенсіонерка. Її у стані середньої тяжкості доставили до медичного закладу», — зазначила вона.



Поки що невідомо, яку саме зброю використовувала армія РФ для атаки на місто.



Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.



Раніше ми писали, що російські окупанти 8 та 9 січня чотири рази обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки. Інформація про постраждалих не надходила.