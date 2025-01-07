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«Штурмують навіть на моноколесах»: армія РФ ціною величезних втрат просувається до Покровська ►

07 січня 2025, 19:21

«Штурмують навіть на моноколесах»: армія РФ ціною величезних втрат просувається до Покровська ►

«Штурмують навіть на моноколесах»: армія РФ ціною величезних втрат просувається до Покровська

У районі Покровська Донецької області тривають запеклі бої за населені пункти Нововасильівка та Піщане. Російські війська намагаються просуватися вперед, незважаючи на величезні втрати в живій силі та техніці. Що зараз відбувається на ключових ділянках, якою є ціна такого просування, і що кажуть військові з передової – дивіться у сюжеті «Новин Донбасу».

«Я б не сказав, що за останні кілька днів чи за тиждень якось ситуація змінилася у темпах їхнього просування. Вони вже кілька місяців на нашому напрямку застосовують для доставки особового складу на штурми все, що їде: Ниви, Жигулі, баггі, мотоцикли. Десь навіть моноколеса були. А важку броню намагаються берегти», – описує ситуацію на Покровському напрямку боєць ЗСУ із позивним «Гусь».



Український військовий журналіст Богдан Мірошников описує бої як дуже важкі. Особливо складна ситуація в районі Солоного. Тут триває боротьба за кар'єр у балці Кривуля. Водночас у районах Шевченка та Чинушино-Новоукраїнка окупанти намагаються наступати на північ, часто нехтуючи захистом флангів.

За словами Павла Лакійчука, керівника військових програм центру глобалістики «Стратегія XXI» всі резерви, які є в армії РФ, вони кидають на цей напрямок.

«Якщо подивитися вчора-позавчора співвідношення бойових зіткнень протягом доби, то третина бойових зіткнень відбувається на Покровському напрямку, приблизно стільки ж на Курському, та й на всю іншу лінію фронту включно», - прокоментував Лакійчук.

 За останню добу російські війська близько 50 разів намагалися прорвати оборону на покровському напрямку, повідомили у Генштабі. Атакували в районах Єлизаветівки, Воздвиженки, Миролюбівки, Променю, Лисівки, Нової Праці, Піщаного, Солоного, Нововасильівки, Новоєлизаветівки та Ясенівського. Сили оборони України відбили 31 наступ, бої продовжуються.

Щоб зрозуміти задум російських командирів, потрібно відмотати час до літа 2024, пояснює Павло Лакійчук. Тоді окупанти намагалися пробитися до Покровська в лоб і з півночі хотіли перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка. Наразі, за словами експерта, вони перейшли до грамотнішої тактики. А вона потребує значно більшого ресурсу.

За материалами : "Новости Донбасса "

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