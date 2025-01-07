Трамп про зустріч із Путіним: до інавгурації це неможливо

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін хотів би зустрітися з ним для обговорення ситуації в Україні, але до інавгурації це було б недоречно.



«Я не можу вам цього сказати, але я знаю, що Путін хотів би зустрітися», — сказав Трамп, відповідаючи на запитання на пресконференції в Мар-а-Лаго (Флорида).



Він також зазначив, що не забуває, що щодня в Україні «вбивають людей, багато, багато молодих людей, солдатів».



Раніше ЗМІ повідомляли, що спеціальний посланник Дональда Трампа Україною Кіт Келлог відклав візит до Києва.



Сам же Трамп 22 грудня заявив, що чекає на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним для того, щоб домовитися з ним про закінчення війни в Україні.