«ДНР»: В окупованій Горлівці під обстрілами поранено 3 людей

На окупованій території Донецької області за добу від обстрілу постраждали троє людей. Про це заявили в угрупуванні «ДНР». Усі троє — жителі Горлівки. Серед них є дитина, стверджують в окупаційній адміністрації.



У Микитівському районі міста під час обстрілу з артилерії постраждали 9-річна дівчинка та 74-річний чоловік.



У Центрально-Міському районі також під артилерійським вогнем поранено 49-річного чоловіка.



Пошкоджено п'ять житлових домобудівель у Центрально-Міському районі та два газопроводи.

Внаслідок російських обстрілів Покровська 7 січня дві жінки дістали поранення. За 6 січня російські війська вбили одного жителя Донецької області — у Сіверську.