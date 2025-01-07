Трамп назвав нові терміни завершення війни РФ проти України

Обраний президент США Дональд Трамп сподівається, що протягом пів року вдасться закінчити війну проти України.



«Я сподіваюся, що маю шість місяців. Я думаю, сподіваюся, що задовго до шести місяців. Росія втрачає багато молодих людей, як і Україна», — сказав Трамп на пресконференції у Мар-а-Лаго (Флорида).



Він знову наголосив, що це війна, «яка ніколи не мала відбутися», якби він був президентом США у 2022 році.



Раніше Трамп під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв завершити війну РФ проти України за 24 години.



Також на цій пресконференції Трамп розкритикував тактику ведення переговорів з Україною президента Джо Байдена та заявив, що війна «може загостритися».