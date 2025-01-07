«Ця війна може загостритися»: Трамп висловився про Байдена, НАТО та Путіна

Обраний президент США Дональд Трамп розкритикував тактику ведення переговорів з Україною президента Джо Байдена і заявив, що війна «може загостритися».



«Велика частина проблеми була в Росії протягом багатьох років, задовго до того, як Путін сказав, що НАТО ніколи не може втручатися у справи України... Це було наче викарбувано на камені. А Байден сказав: «Ні, вони повинні мати можливість вступити в НАТО». Тоді в Росії є хтось просто на порозі. І я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу», — сказав він на пресконференції в Мар-а-Лаго (Флорида).



Трамп додав також, що «в цих переговорах було зроблено багато помилок».



«Коли я почув, як Байден вів переговори, я сказав: «Ви закінчите війною». І це виявилася дуже погана війна. І вона може загостритися. Ця війна може загостритися і стати набагато гіршою, ніж зараз», — додав обраний президент.



За словами Трампа, «була угода, а потім Байден її розірвав».



«У них була угода, яка була б задовільною для України і всіх інших. Але Байден сказав: "Ні, ви повинні мати можливість вступити в НАТО"», — вказав він.

Раніше Трамп заявив, що Володимир Путін хотів би зустрітися з ним для обговорення ситуації в Україні, але до інавгурації це було б недоречно.