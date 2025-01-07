Троє дітей виїхали з окупації: зі старшого знущалися за проукраїнську позицію

Ще трьох дітей вдалося врятувати із тимчасово окупованих територій. 17-річного юнака та двох молодших хлопчиків вивезли на підконтрольну Україні територію у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.



«Молода мама, яка в результаті була змушена залишити Україну, тривалий час жила у розлуці зі своїми маленькими синами, не в змозі самостійно забрати їх із тимчасово окупованих територій. Завдяки зусиллям рятувальної місії сім'я возз'єдналася, і тепер діти перебувають у безпеці», — написав Єрмак у Telegram.



За його словами, 17-річний хлопець зазнав переслідувань, численних допитів та погроз через свою проукраїнську позицію та допомогу Збройним силам України.

«Він уже в безпеці, отримує необхідну підтримку і готується до навчання в українській освітній установі», — розповів Єрмак.



Інформацію щодо повернення дітей підтвердили в Офісі українського омбудсмена.

Раніше ми писали, що Україна розшукує близько 20 тисяч дітей, яких РФ насильно депортувала. До кінця 2024 року вдалося повернути понад 1000 депортованих дітей.



За 2024 рік Україні вдалося повернути із російського полону додому в Україну 1358 своїх людей.