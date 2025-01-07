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Головне за день: Бої у Лозовій. Українські сили тримають оборону в Кураховому

07 січня 2025, 23:00

Головне за день: Бої у Лозовій. Українські сили тримають оборону в Кураховому

Політика

 Обраний президент США Дональд Трамп заявив , що Володимир Путін хотів би з ним зустрітися для обговорення ситуації в Україні, але до інавгурації це було б недоречно.

Суспільство

 Ще троє дітей вдалося врятувати із тимчасово окупованих територій. 17-річного юнака та двох молодших хлопчиків вивезли на підконтрольну Україні територію. Над старшим знущалися за проукраїнську позицію.

На даний час у прифронтовому Покровську залишилося 7,3 тисячі осіб, евакуація цивільного населення сповільнилася, але продовжується. У Торецьку залишаються близько 150 людей. Люди живуть у підвалах, вони майже цілодобово проводять свій час під землею в укриттях.

Третього січня в боях на території вогнетривкого заводу у Часовому Яру Донецької області обірвався зв'язок із Миколою Сидоровим. Разом із Богданом Зуяковим він займався евакуацією людей та доставкою гуманітарної допомоги на найнебезпечніші ділянки фронту, до міст і сіл Донецької області.

Декілька десятків солдатів ЗСУ дезертували під час навчань у Франції, повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на представника французької армії. За його словами, серед українських військових «мали місце окремі випадки дезертирства», але це явище не було масовим. Він також підкреслив, що у Франції не можуть затримувати дезертирів.

Бойові дії

 Українські військові досі тримають оборону у західній частині міста Курахове Донецької області, зокрема контролюють ТЕС, повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.

За даними аналітиків DeepState, російські загарбники окупували населений пункт Лозова Ізюмського району Харківської області та просунулися до Нової Кругляківки.

В ОСУВ «Хортиця» спростовують інформацію про окупацію Лозової. Війська РФ намагаються малими групами просочуватися за річку Оскол і накопичувати там свої сили, щодня відбувається кілька атак. Однак «це не найголовніший зараз напрямок із усіх, які є в нашій зоні відповідальності», - зазначили військові у коментарі «Супільному».

Внаслідок російських обстрілів Покровська дві жінки отримали поранення. Через атаку дронів на Херсон постраждав 59-річний чоловік.

За даними американської газети The Washington Post, Україна втрачає війська зі швидкістю, яка набагато перевершує здатність відновлення та продовження боїв. Офіційна оцінка втрат у 400 тисяч убитими чи пораненими сильно занижена, стверджують фахівці.

Курахове практично захоплене, російська армія намагається оточити Покровськ, атакуючи з флангів. Не припиняються бої у Часовому Яру. У z-спільноті заговорили про намір ЗСУ зміцнити оборону Ізюму та Балаклії, натякаючи на те, що війська РФ планують просуватися до Лимана та Слов'янська. 2024 року Росія, як і раніше, не змогла окупувати всю Донецьку область, тому мету захопити Донбас перекочувала 2025-го. Яких перестановок варто очікувати на військовій карті в новому році читайте у статті «Новин Донбасу».

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