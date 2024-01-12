Російський «груз 200». Як проходить ексгумація тіл під Бахмутом

Знайдені тіла російських військових під Бахмутом. Фото: Новини Донбасу

На Бахмутському напрямку бої не зупиняються ні на секунду, солдати Збройних сил України продовжують стримувати атаки окупаційної армії РФ, подекуди контратакуючи противника.



Лише напередодні українські військові відбили чергову атаку противника біля Кліщіївки Донецької області, що знаходиться на південь від Бахмута.



Внаслідок численних боїв на цьому напрямку залишаються тіла загиблих солдатів, як українських, так і військовослужбовців ЗС РФ.



Пошуками тіл усіх військових, які ніколи не зможуть самостійно повернутись з Донецької області, займається група «Плацдарм». Кореспондент «Новин Донбасу» провів один день з пошуковцями.









Гроші, знайдені в кишенях росіян, спонукають їх залишати сім'ї та йти вбивати

Олексій Юков — голова пошукової групи «Плацдарм» на Бахмутському напрямку на Донеччині проводить розкопки та дістає тіла окупантів, намагаючись розпізнати власників останків.

Олексій Юков — голова пошукової групи «Плацдарм». Фото: Новини Донбасу

«Вони були у бліндажі завалені. Ми повністю викопували бліндаж, де було два тіла загиблих російських солдатів. І ось він у такій позі, як вони сиділи — їх завалило, так вони й залишилися. Також ми викопуємо і наших військових у такій самій позі, бо людину завалило живцем, і вона залишилася там — задихнулася чи щось ще. Це дуже страшна смерть», — розповідає Юков, оглядаючи останки.



Знайдені тут тіла належали росіянам. Імовірно, ці військові загинули в період зими — літа минулого року. Точніше встановити прямо тут у полі неможливо.



Написи на шевроні «Z» — «Своїх не кидаємо!», або особисті речі допомагають ідентифікувати загиблого та направити тіло в морг для подальшого обміну та поховання.

Написи на шевроні, які допомагають з упізнанням. Фото: Новини Донбасу

«Оце, батько повернеться додому. Бачимо, що хтось зможе поховати по-людськи. А дитина така маленька. Можна бачити, що, мабуть, не один. Це хлопчик, Ваня, а ось дівчинка. І ще дітлахи сидять», — коментує Юков, дивлячись на фото, знайдені біля тіла.



Мабуть, гроші, які часто знаходять у кишенях росіян, спонукають їх залишати сім'ї та своїх дітей, щоб потім йти вбивати чужих. Навіть попри значні втрати та дуже серйозні каліцтва.

Гроші, заради яких росіяни приїхали на Донбас. Фото: Новини Донбасу

Тіла нелегко впізнати, доводиться проводити тест ДНК або вивчати «смертні жетони»

«Можемо бачити, що нога зламана. Вона на тканині висіла, зробили одноразову шину із двох палиць. Можна побачити, що нога рухається. Значить, є переломи впоперек самої кістки, малої та великогомілкової. Тіло було повністю перебите», — аналізує побачене голова пошукової групи «Плацдарм».



Через те, що тіла пролежали так довго, але їх необхідно ретельно оглянути – всі дії проводять на відкритій місцевості для власної безпеки. Адже потрапляння в організм трупної отрути може спричинити інтоксикацію.

Іноді для ідентифікації доводиться робити тест ДНК, тому що від тіла майже нічого не залишається. Фото: Новини Донбасу

«Тіла вже частково муміфікувалися, тож не такий запах. Але, звичайно, трупний запах завжди є. Тому необхідно робити так, щоб воно менше потрапляло в обличчя та очі. Головне – захистити людину», – уточнює Олексій Юков.



Пошукова група часто знаходить і тих, від кого лишилися лише невеликі фрагменти. Тому впізнати їх можна або за тестом ДНК, або за розпізнавальними знаками.

Розпізнавальні знаки окупантів. Фото: Новини Донбасу

«Зазвичай усі російські військовослужбовці мають при собі особисті знаки розпізнавання, так звані, "смертні жетони". На жаль, серед українських військових дуже мало особистих розпізнавальних знаків, і це дуже ускладнює пошукову роботу та встановлення особи людини», - додав Юков.

Росія адаптувалася до війни: виробляють амуніцію, засоби захисту та зброю

Глава пошукової групи «Плацдарм» наголошує на тому факті, що російська сторона всього за рік змогла налагодити виробництво амуніції.



«І екіпірування можемо бачити здебільшого вже мультикам. Дуже мало у них хтось ще ходить у російському зразку військової форми. Зазвичай у когось мультикам чи так званий мох — російська уніформа дуже схожа на мультикам, але трохи відрізняється, але теж дуже добре приховує у лісистій місцевості та допомагає їм вести вогонь, щоби їх не побачили», — додав Юков.



Співробітники пошукової групи наголошують, що росіяни на своїх підприємствах вже виготовляють екіпірування та спорядження, копіюючи західні зразки.



Також окупаційні війська подбали й про верхній одяг, вшиваючи до нього додаткові елементи захисту.



При огляді тіл фахівці відзначають появу кевларових вставок на задній частині в районі паху і на колінах. Тобто, щоб людина, коли до неї буде влучання, не отримала прямого враження самого тіла.



Що ж до аптечок російських загарбників, то в них тепер можна знайти аналог західного медичного джгута.



«Бачиш, уже російського зразка. Джгут кровоспинний. Ось вони вже виготовляють», — аналізує побачене Юков.



Олексій також зауважив, що за останній рік вони майже перестали знаходити тіла із касками старого зразка.

Російських окупантів стали краще забезпечувати. Фото: Новини Донбасу

«Вже не каски радянського зразка, такі як сталеві СШ-40, СШ-68. А вже кевларовий шолом нового зразка. І бронежилети у них теж, йдуть нового зразка з іншими плитами. Тобто було нормальне постачання екіпірування та спорядження», — розповів представник «Плацдарму».



Хто допомагає росіянам самостійно виготовляти таке екіпірування або у кого вони його купують у великих обсягах — відкрите питання.

Але можна припустити, що Росії допомагає Китай, оскільки останнім часом за даними ЗМІ, туди почастішали польоти російських літаків, які можуть забирати товари подвійного призначення або з неправильним маркуванням.



Це ускладнює ситуацію на фронті для української армії.



«Ми не воюємо з якимись там, як у нас звикли говорити, з якимись злиднями або бомжами. Ні, тут безпосередньо підготовлена армія, яка від початку була одягнена, екіпірована й озброєна. Дуже озброєна», — сказав фахівець.



Тому, за словами Олексія Юкова, в окупантів є майже все, що дуже ускладнює нашим військовим бойові зіткнення з росіянами, тому що вони теж йдуть вперед і мають нове екіпірування та зброю.