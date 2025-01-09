Верховна Рада схвалила закон про базову військову підготовку

Український парламент ухвалив закон про базову військову підготовку. Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк у Телеграм у четвер, 9 січня.

За словами депутатів, за ухвалення в цілому законопроекту №12076 проголосували 298 парламентаріїв.

Гончаренко повідомив, що проходження базової військової підготовки для жінок буде лише добровільним і після того — ставити на військовий облік можуть також виключно добровільно.

Також цей законопроект дозволяє юнакам, яким зараз виповнюється 18 років за кордоном, стати на облік, не приїжджаючи до України.

Базова підготовка стартує 1 вересня 2025 року і пройде:

для студентів закладів вищої освіти — у самих закладах чи установах зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських;

для громадян, які вперше планують вступити на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування чи прокуратуру, а також для всіх бажаючих у навчальних центрах Збройних сил України.