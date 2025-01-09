ППО збила всі три крилаті ракети, які летіли на Кривий Ріг

Російська армія 9 січня запустила по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області три крилаті ракети. Сили протиповітряної оборони збили усі російські цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
«О 14:10 9 січня 2025 року противник атакував місто Кривий Ріг трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що всі три ракети збиті підрозділами повітряного командування «Схід» Повітряних Сил ЗС України.
Раніше ми писали, що російські окупанти в ніч проти 9 січня запустили по Україні 70 дронів. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 46 БПЛА.
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