ППО збила всі три крилаті ракети, які летіли на Кривий Ріг

ППО збило три ракети над Дніпропетровщиною. Фото: Повітряні сили

Російська армія 9 січня запустила по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області три крилаті ракети. Сили протиповітряної оборони збили усі російські цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«О 14:10 9 січня 2025 року противник атакував місто Кривий Ріг трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що всі три ракети збиті підрозділами повітряного командування «Схід» Повітряних Сил ЗС України.



Раніше ми писали, що російські окупанти в ніч проти 9 січня запустили по Україні 70 дронів. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 46 БПЛА.