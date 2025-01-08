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«ЛНР» вдвічі підвищила штрафи за порушення правил дорожнього руху

08 січня 2025, 11:20

«ЛНР» вдвічі підвищила штрафи за порушення правил дорожнього руху

На окупованій частині Луганської області так звана влада підвищила штрафи за порушення правил дорожнього руху з початку 2025 року. Так, офіційно вони зросли лише в півтора раза. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, окупанти вдвічі зменшили знижку за сплату штрафу протягом перших 30 днів — з 50% до 25%.

«Тому, якщо у 2024 році за умовне порушення в 1 000 рублів особа мала заплатити або 500 рублів у перший місяць, або 1 000 пізніше, то з 2025 року аналогічне порушення коштує 1 500 рублів — тобто 1 125 рублів у перший місяць сплати (замість 500, як раніше)», — зазначив він.

Так, перевищення швидкості або виїзд на зустрічну смугу відтепер карається до 7 500 рублів, водіння в стані алкогольного сп'яніння — до 45 000.



Раніше ми писали, що в Алчевську, як і в багатьох окупованих містах Луганщини, спостерігається бездіяльність «комунальних служб», відповідальних за вивезення сміття. 

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Луганська область
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Війна
@novosti.dn.ua

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