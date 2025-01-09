Унаслідок удару РФ по Запоріжжю загинули 13 осіб, ще 109 постраждали

Удар РФ по Запоріжжю: загинули 13, постраждали 63. Фото: ДСНС Запоріжжя

Унаслідок російського удару по Запоріжжю загинули 13 людей, ще 109 постраждали. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.







«Ліквідовано пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 кв.м та трьох автомобілів. Загалом пошкоджено чотири адміністративні будівлі, 27 автомобілів та трамвай», — додали в обласній службі ДСНС.



За даними рятувальників, до 22:00 аварійно-рятувальні роботи було завершено.

Нагадаємо, Запоріжжя втретє за місяць оголосило про день жалоби після російської атаки.