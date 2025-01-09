Бійці ЗСУ тримають оборону за кілометр від Мирнограда — МВА

Українські військові обороняють Мирноград Донецької області за кілометр від населеного пункту. Фото: Новини Донбасу

Виконувач обов'язків начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк зазначив, що ЗСУ тримають оборону за кілометр від міста. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Щодня відбуваються артилерійські обстріли. На щастя, не завжди є влучення в забудову — переважно снаряди падають на околиці», — зазначив Третяк.

За словами в. о. начальника Мирноградської МВА, Збройні сили України продовжують стримувати агресора, який намагається прорватися до міста. Вже кілька місяців сили оборони утримують позиції на південно-східному напрямку, зупинивши супротивника за кілометр від Мирнограда. Водночас російські війська посилюють спроби обійти оборону з іншого боку.

Юрій Третяк також додав, що у Мирнограді залишається близько 5 тисяч осіб. Поки що неможливо порахувати точну кількість, оскільки люди ховаються у підвалах багатоповерхових будинків, а у приватному секторі це складно визначити. Переважно це люди похилого віку і ті, хто продовжує працювати за межами населеного пункту.

«У місті працює кілька невеликих магазинів, які продають продукти, але вони розташовані у небезпечніших районах. На жаль, досі жителі, що залишаються, не погоджуються на евакуацію. Причини кожного різняться. З вересня у місті немає світла, газу та води», — наголосив Третьяк.

Нагадаємо, раніше в ефірі національного телемарафону голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що під обстрілами в Кураховому на Донеччині залишаються приблизно 300 осіб.