З Лимана евакуювали останню дитину

З прифронтового Лимана Донецької області евакуювали останню дитину. Наразі неповнолітніх у місті немає. Найбільше дітей в Удаченській громаді. Про це розповіла в.о. начальника служби у справах дітей Юлія Рижакова, повідомляє «Вільне радіо».



У п'ятьох населених пунктах Донецької області, де діє примусова евакуація дітей, досі залишаються 27 сімей з неповнолітніми.



Наразі на підконтрольній Україні території Донеччини залишаються 307 тисяч жителів. У зоні активних бойових дій 19 громад, де мешкають близько 47 тисяч осіб, серед них — 250 дітей.



Раніше ми писали, що на Донеччині триває примусова евакуація дітей до більш безпечних регіонів України. Однак із прифронтового регіону ще потрібно вивести 41 дитину. Найбільше залишається неповнолітніх у Покровському районі.