Росія втратила понад 700 тисяч людей, воюючи проти України — Остін

З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 700 тисяч осіб, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.



«З 2022 року Росія зазнала понад 700 тисяч втрат в Україні. Тепер це більше, ніж Москва втратила у всіх своїх конфліктах із часів Другої світової війни разом узятих. Російські втрати в Україні тепер перевищують дві третини загальної чисельності російських військових на момент початку війни, обраної Путіним», — сказав Остін на брифінгу після 25-го засідання Контактної групи з оборони України (формат «Рамштайн»).



Глава Пентагону назвав втрати РФ «приголомшливими», зазначивши, що через це Кремль був змушений шукати людей для війни у в'язницях та примушувати контрактників.



«Москва навіть кинула війська із Північної Кореї на війну, в якій вони не брали участі. Це ще одна явна ознака розпачу Путіна. Північнокорейські війська зазнали тисячі — понад тисячу втрат з того часу, як у грудні минулого року вони вступили у війну Путіна», — заявив Остін.



Тим часом як зазначив міністр оборони, економічні витрати «імперських фантазій Путіна для простих росіян також були приголомшливими».



«Кремль планує витратити близько 40 відсотків бюджету Росії на 2025 рік, щоб не відставати від підтримки Контактної групи по Україні», — зазначив він.



Остін підкреслив, що Росія платить «жахливу ціну» за невиправдану війну проти України, але Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей.



За даними Генштабу ЗСУ, втрати РФ становлять понад 800 тисяч осіб.