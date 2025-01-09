Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Росія втратила понад 700 тисяч людей, воюючи проти України — Остін

09 січня 2025, 20:40

Росія втратила понад 700 тисяч людей, воюючи проти України — Остін

З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 700 тисяч осіб, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

«З 2022 року Росія зазнала понад 700 тисяч втрат в Україні. Тепер це більше, ніж Москва втратила у всіх своїх конфліктах із часів Другої світової війни разом узятих. Російські втрати в Україні тепер перевищують дві третини загальної чисельності російських військових на момент початку війни, обраної Путіним», — сказав Остін на брифінгу після 25-го засідання Контактної групи з оборони України (формат «Рамштайн»).

Глава Пентагону назвав втрати РФ «приголомшливими», зазначивши, що через це Кремль був змушений шукати людей для війни у в'язницях та примушувати контрактників.

«Москва навіть кинула війська із Північної Кореї на війну, в якій вони не брали участі. Це ще одна явна ознака розпачу Путіна. Північнокорейські війська зазнали тисячі — понад тисячу втрат з того часу, як у грудні минулого року вони вступили у війну Путіна», — заявив Остін.

Тим часом як зазначив міністр оборони, економічні витрати «імперських фантазій Путіна для простих росіян також були приголомшливими».

«Кремль планує витратити близько 40 відсотків бюджету Росії на 2025 рік, щоб не відставати від підтримки Контактної групи по Україні», — зазначив він.

Остін підкреслив, що Росія платить «жахливу ціну» за невиправдану війну проти України, але Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати РФ становлять понад 800 тисяч осіб.

ТЕГИ

Люди
Ллойд Остін
Інше
втрати Росії

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:30
Частина окупованої Горлівки — без світла після обстрілів
17:25
Окупована Горлівка знову під обстрілами — наслідки
15:50
У Кураховому під обстрілами залишаються 300 людей — ОВА
14:40
Школярів на окупованій Донеччині змусили працювати на загарбників — ЦНС
14:14
Окупанти розпочали примусовий призов жителів окупованих Херсонщини та Запоріжжя
13:23
В «ЛНР» зафіксували велику кількість самогубств серед окупантів
12:45
18-річну дівчину в окупованій Херсонській області затримали за «шпигунство»
06:59
Під Джанкоєм зафіксовано переміщення боєприпасів для ППО та цистерн із паливом
23:01
Головне за день: Удар по Запоріжжю. Мешканці Маріуполя просять Путіна повернути житло
21:59
«Ми чекали на Росію, але надія згасає»: жителі Маріуполя просять Путіна повернути їм житло
15:57
Обстріл Харцизька: ЗСУ вдарили по командному пункту російських військових
15:37
Траса в районі окупованого Харцизька зазнала обстрілу
11:20
«ЛНР» вдвічі підвищила штрафи за порушення правил дорожнього руху
23:00
Головне за день: Бої у Лозовій. Українські сили тримають оборону в Кураховому
22:14
«ДНР»: В окупованій Горлівці під обстрілами поранено 3 людей
11:45
У Маріуполі окупанти заасфальтували дерева на тротуарі
10:23
На окупованих територіях українцям заборонили поповнювати рахунок на мобільний телефон без паспорта РФ — ЦНС
09:27
Близько 150 людей залишаються у Торецьку Донецької області
08:15
Росіяни розмістили штаб у санаторії Сакського району Криму
08:06
Російські війська захопили Лозову в Харківській області — DeepState
усі новини
21:40
Вибухи у російському Воронежі: що відомо
20:40
Росія втратила понад 700 тисяч людей, воюючи проти України — Остін
20:00
Обстріл Сіверська: загинуло двоє людей
19:30
Частина окупованої Горлівки — без світла після обстрілів
18:45
Відомо, скільки українців зараз перебувають за кордоном
18:11
ППО збила всі три крилаті ракети, які летіли на Кривий Ріг
17:50
З Лимана евакуювали останню дитину
17:47
Бійці ЗСУ тримають оборону за кілометр від Мирнограда — МВА
17:25
Окупована Горлівка знову під обстрілами — наслідки
17:14
Верховна Рада схвалила закон про базову військову підготовку
16:55
Дорожні карти та новий пакет військової допомоги Україні: деталі «Рамштайну»
16:37
Росіянку та двох українців судитимуть за здачу позицій ЗСУ
15:52
Майже 46 млн гривень направили на потреби підрозділів, які захищають Донеччину — Філашкін
15:50
У Кураховому під обстрілами залишаються 300 людей — ОВА
15:18
У Міненерго спростували інформацію щодо підвищення тарифів на електроенергію для населення
14:40
На війні загинув переможець «Танцюють всі!» і воїн 24-й ОМБр Володимир Раков
14:40
Школярів на окупованій Донеччині змусили працювати на загарбників — ЦНС
14:28
У Покровську та Гришиному пролунали вибухи: імовірно, росіяни вдарили КАБми
14:14
Окупанти розпочали примусовий призов жителів окупованих Херсонщини та Запоріжжя
13:23
Росія атакувала Херсон: два КАБи впали на житлову забудову, шість поранених
усі новини
ВІДЕО
У Покровську сьогодні вдень пролунали вибухи. Фото: Донбас оперативний/Telegram У Покровську та Гришиному пролунали вибухи: імовірно, росіяни вдарили КАБми
09 січня, 14:28
Росія атакувала КАБами Херсон, шість поранених. Фото: кадр із відео Росія атакувала Херсон: два КАБи впали на житлову забудову, шість поранених
09 січня, 13:23
Танки ЗСУ атакують росіян у Серебрянському лісі впритул. Фото: кадр із відео Танки ЗСУ атакують росіян у Серебрянському лісі впритул
09 січня, 11:25
Удар РФ по Запоріжжю: загинули 13, постраждали 63. Фото: ДСНС Запоріжжя Унаслідок удару РФ по Запоріжжю загинули 13 осіб, ще 109 постраждали
09 січня, 06:35
Наслідки удару російських військ по Запоріжжю у середу, 8 січня. Фото: ОВА Тринадцять людей загинули і 18 поранені внаслідок російського удару по промоб'єкту у Запоріжжі 8 січня
08 січня, 18:17
У Запоріжжі одна людина загинула і трьох поранено в результаті російського обстрілу сьогодні, 8 січня. Ілюстративне фото Одна людина загинула і трьох поранено через російський удар по промоб'єкту в Запоріжжі
08 січня, 16:30
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір