Танки ЗСУ атакують росіян у Серебрянському лісі впритул. Фото: кадр із відео

Українські танкісти 63 бригади почали практично щодня проводити обстріл росіян у Серебрянському лісі. Відео ударів по окупантах опублікувала 63-тя окрема механізована бригада (63 ОМБр).



«Коли танк працює по тобі прямим наведенням з відстані 50-100 метрів — це, мабуть, найгірше, що можна пережити на війні», - підписали відео танкісти.

Танки ЗСУ атакують росіян у Серебрянському лісі впритул. Фото: кадр із відео

Танки ЗСУ атакують росіян у Серебрянському лісі впритул. Фото: кадр із відео

Танки ЗСУ атакують росіян у Серебрянському лісі впритул. Фото: кадр із відео

Танки ЗСУ атакують росіян у Серебрянському лісі впритул. Фото: кадр із відео

У Генштабі зазначили, що на Лиманському напрямку ЗС РФ атакували 17 разів. Противник намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Надії, Копанок, Новоєгорівки, Іванівки та Тернів.

ЗС РФ атакували 17 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Іванівки та Тернів. Фото: карта DeepState

ЗС РФ атакували 17 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Копанок та Новоєгорівки. Фото: карта DeepState

Нагадаємо, танк 63 ОМБр заїхав до Серебрянського лісу і почав обстріл позицій російських окупантів, після чого повернувся неушкодженим.