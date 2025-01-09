Відомо, скільки українців зараз перебувають за кордоном

У Міністерстві єдності розповіли, скільки українців зараз перебувають за кордоном. Фото: скріншот

За межами України перебувають від 25 до 30 млн українців. Ще 32 млн перебувають на території України. Про це розповів голова Міністерства національної єдності Олексій Чернишов під час візиту до Польщі, повідомляє «Укрінформ».



«За різними оцінками, у нас на сьогодні 32 млн українців, які перебувають в Україні, а ще 25, а можливо й 30 млн, які перебувають за її межами», — зазначив він.



За словами Чернишова, до цього числа входять ті, хто покинув Україну за різних часів незалежності, ті, хто поїхав після повномасштабного вторгнення, а також діаспора.





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