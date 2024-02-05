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Штурмують щодня: Військові 80-ї бригади про ситуацію в Кліщіївці

05 лютого 2024, 21:40

Штурмують щодня: Військові 80-ї бригади про ситуацію в Кліщіївці

Військові 80-ї бригади. Фото: Новини Донбасу Військові 80-ї бригади. Фото: Новини Донбасу

Кліщіївка — невелике, колись мирне село на Донеччині, перетворилося на епіцентр воєнних дій ще у листопаді 2022 року. Тоді його почали активно штурмувати — перш за все, ПВК «Вагнер», а вже у січні ЗС РФ увійшли до населеного пункту. Росіяни планували подальший наступ у бік Костянтинівки, а саму Кліщіївку перетворили на свій укріпрайон. Однак, через кілька місяців контрнаступів ЗСУ, у вересні 2023-го Клещіївка перейшла під український прапор. Чому населений пункт такий важливий для обох армій і як зараз справи на цій ділянці — у матеріалі «Новин Донбасу».

Кліщіївку, як і раніше, штурмують щодня

Сьогодні у Кліщіївці — одні руїни. Росіяни намагаються повернути населений пункт під свій контроль та майже щодня роблять спроби штурмів. Здебільшого під покровом ночі. Військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади (ОДШБр) Олег розповідає, що найскладніше — це дорога, яку долають бійці виходячи і заходячи до села, бо техніка не може під'їхати до Кліщіївки.

Військовослужбовець 80 ОДШБр Олег. Фото: Новини Донбасу

«Найважче з того, що нам доводиться робити — це йти туди й назад. 7-8 кілометрів необхідно йти пішки, техніка не має змоги заїхати до самого села Кліщіївка, немає можливості забрати наших поранених, підвезти боєприпаси, тому ми все заносимо на своїх плечах. З чим стикаємося щодня: це з масованим обстрілом, використанням великокаліберних гармат, використанням газів», — розповів боєць.

Напарника Олега — Владислава — вже було поранено в Кліщіївці, але він пройшов реабілітацію за три місяці і знову повернувся на фронт. У першу ж зміну після повернення на позиції зміг ліквідувати відразу п'ятьох окупантів.

«Коли я заводив групу окопуватись на нові позиції, потрапив під мінометний обстріл і мені розірвало сідницю. Після евакуації мене перевезли далі по стабпунктах. Ну, зараз все добре, ходжу, бігаю, працюємо», — каже Владислав.

Військовослужбовець 80 ОДШБр Владислав. Фото: Новини Донбасу

«Зараз на дронах робота першочергова, тому що необхідно коригувати зброю, необхідно розуміти, куди ти влучаєш, необхідно економити боєприпаси, і це все відбувається лише завдяки роботі дрона», — розповів Максим і додав, що працюють оператори дронів із закритих позицій.

Оператор БПЛа 80 ОДШБр Максим. Фото: Новини Донбасу

У Кліщіївці військовий — і сапер, і штурмовик, і розвідник

Часто противник намагається штурмувати позиції українських військових під Кліщіївкою кілька разів на день. Через це у саперів багато роботи. Один із них — Орест. Він уже мав бойовий досвід у 2015-2016 роках, і тому 2022-го не роздумуючи пішов захищати Україну. Не зупинив бійця і той факт, що до початку повномасштабної війни він жив і працював у Стокгольмі, і що там його залишилися чекати дружина і двоє синів.

Зараз Орест — командир взводу інженерної розвідки, але зізнається: під час штурму він і сапер, і розвідник, і штурмовик:

«Ми йдемо, встановлюємо загородження, під час штурму піхота використовує ці загородження, і ми знову змушені йти та встановлювати. І фактично зараз це нескінченний процес. Зараз це, так би мовити, м'ясні штурми, і так вони зараз намагаються промацувати, де можна пролізти».

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Під час оборони сапер має замінувати територію перед позиціями. За словами Ореста, найпоширеніша міна для ураження бронетехніки противника — це ТМ-62 радянського зразка. Вона важить десять кілограмів і спрацьовує при натисканні на неї від 200 до 500 кілограмів, залежно від погодних умов.

Командир взводу інженерної розвідки 80 ОДШБр Орест. Фото: Новини Донбасу

На цій ділянці росіяни не знають законів війни

Сьогодні російські військові використовують усі методи та засоби ведення війни, у тому числі й заборонені. Серед них — і хімічна зброя та касетний спосіб мінування. Контролювати чи нейтралізувати останній неможливо, підірватися людина може будь-де і будь-коли. Саме тому українські сапери усі свої дії вносять у спеціальні формуляри, щоб потім, після перемоги України, усі міни, які вони встановили, безпечно забрати.

«Коли наші штурмовики займали позиції ворога, росіяни використовували FPV-дрони, оснащені газом. Він підлетів до позицій і намагався за допомогою цього газу вигнати їх із позицій, щоб завдати ураження вже іншими FPV чи артилерією. Скажімо так, ми зуміли впоратися з цим», — розповів Орест.

Позиції ЗСУ.Фото: Новини Донбасу

Кліщіївка — важливий стратегічний об'єкт у війні на Сході України. На околицях села є високі пагорби, які дозволяють контролювати не лише сам Бахмут, що знаходиться в низині, а й автодорогу на Горлівку, що проходить за чотири кілометри на схід. Це важливий шлях постачання російського гарнізону. Тому Збройні сили України роблять все можливе, щоб не дати російській армії знову окупувати ці території.

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