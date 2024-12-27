В Бердянську підірвали авто голови окупаційної ради. «Вирок» командиру полку «Азов» — дайджест ►

У Донецьку знову порушили тему про відновлення аеропорту. Родичів бійців Збройних сил України депортують з окупованих територій. У Бердянську підірвали автомобіль, ймовірно, голови окупаційної ради міста Василя Подробиці смерті підлітка Олександра Якущенка, якого РФ депортувала з Херсонської області. «Верховний суд» угруповання «ДНР» виніс заочний псевдовирок командиру 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Денису Прокопенко. 2025 року на окупованій частині Луганщини можна буде оформити російський закордонний паспорт. Росія уповільнила трафік відеохостингу YouTube в окупації.



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