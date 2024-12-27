Вогнеборці Донеччини за 2024 рік ліквідували понад 1000 пожеж, які виникли через обстріл армії РФ

За 2024 рік пожежники на Донеччині ліквідували понад 4 450 пожеж, з яких 1250 пожеж виникли внаслідок російських обстрілів. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
«Завдяки злагодженим та професійним діям протягом року надзвичайникам вдалося врятувати з вогняної пастки 52 особи, з них 4 дитини. На жаль, пожежі забрали життя 113 мешканців області, серед яких 6 дітей. Травми отримали 56 осіб, з них 2 дитини», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що 26 грудня російські окупанти обстріляли місто Покровськ на Донеччині. Внаслідок обстрілу спалахнув торговий павільйон на території місцевого ринку.
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