Працюють на окупанта: за держзраду засуджено двох українців, ще четверо — на черзі

Цього тижня Державне бюро розслідувань працювало над кримінальними провадженнями шести осіб, які перейшли на бік РФ під час окупації. Так, суди призначили покарання двом людям, завершено розслідування щодо ще чотирьох осіб, ще двом — повідомлено про підозру.



Суд визнав винним у державній зраді та дезертирстві начальника групи передачі даних одного з військових полігонів у Криму, який після захоплення півострова почав служити окупантам.



У 2014 році, після анексії півострова, капітан не виїхав із захоплених територій і пішов служити до російської армії. Він отримав посаду у військовому випробувальному центрі міноборони РФ імені Чкалова. Тепер він організує проведення випробувальних робіт нових зразків російського авіаційного та морського озброєння. Йому заочно призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років за держзраду та дезертирство.



До суду також направлено звинувачення за статтею про колабораціонізм щодо колишнього пожежного рятувальника з Волновахи Донецької області. Після окупації міста у 2022 році чоловік працював у цій самій структурі, перескладеній російським військовим.



15 років в'язниці загрожує двом експрокурорам із АРК Крим, які у 2014 році перейшли на бік окупанта. Одна з обвинувачених була прокурором у справі кримськотатарського активіста та політв'язня Едема Бекірова. Другого експрокурора було призначено на посаду заступника прокурора Алушти.



Також 15 років в'язниці за держзраду отримав колишній правоохоронець, який очолював окупаційну адміністрацію селища Веселе у Харківській області. У березні 2022 року після силового захоплення селища представники збройних формувань РФ вирішили створити штучний окупаційний «орган влади». Одним із перших працювати на загарбників зголосився місцевий міліціонер. Він почав активно допомагати російським військам створювати окупаційну адміністрацію і згодом очолив її.



До суду направлено звинувачення щодо колишнього міліціонера, який перейшов на бік ворога та працює на окупаційну владу у захопленому Приазовському у Запоріжжі.



Про підозру у державній зраді повідомлено колишньому працівникові Старобільського слідчого ізолятора. Після окупації міста він також залишився працювати у цій установі, але вже під контролем росіян.



У дезертирстві та колабораціонізмі підозрюється колишній міліціонер, який очолив окупаційну структуру, яка відповідає за виховання дітей у Старобільському районі Луганщини.