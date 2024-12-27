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У Псковській області РФ раніше засуджений російський окупант убив знайомого

27 грудня 2024, 15:54

У Псковській області РФ раніше засуджений російський окупант убив знайомого

Раніше засуджений військовослужбовець, який повернувся з війни, убив знайомого. Фото: Айстра Раніше засуджений військовослужбовець, який повернувся з війни, убив знайомого. Фото: Айстра

У російському місті Порхов Псковської області раніше засуджений окупант Владислав Дмитрієв убив знайомого. Про це повідомляє телеграм-канал Астра.

 Як зазначається, правоохоронні органи затримали військовослужбовця в/ч 01069.

 За версією слідства, військовий випивав зі своїм знайомим Олександром Афанасьєвим та ще однією дівчиною у будинку на вулиці Бєльський Тракт. Незабаром між чоловіками сталася сварка, тоді Дмитрієв завдав Афанасьєву близько 15 ударів по голові молотком, чоловік помер на місці. Тоді військовослужбовець підпалив тіло та будинок, намагаючись приховати сліди злочину.

 Як з'ясували журналісти, до служби в ЗС РФ Дмитрієв вже був судимий за навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю та навмисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю.

 Раніше ми писали, що у сервісному центрі окупованого Маріуполя Донецької області стався інцидент — клієнт вистрілив із пістолета у співробітника центру. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу.

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