Українські учителі з 1 січня будуть отримувати щомісячну надбавку: Шмигаль розкрив деталі

Українські педагоги з січня 2025 року зможуть отримати доплату до основної заробітної плати. Крім того, з вересня сума подвоїться. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, в Україні стартує програма «Зимової підтримки» — «Учительська доплата».
«Розподіляємо субвенцію у розмірі 4,6 млрд грн на перше півріччя наступного року, щоб із січня усі українські вчителі почали отримувати додаткову щомісячну виплату у розмірі 1000 грн «на руки» після сплати податків. З 1 вересня це буде вже 2000 грн «на руки», — зазначив прем'єр.
Крім того, уряд виділив 7,5 млрд гривень для створення безпечних умов у навчальних закладах та будівництва укриттів:
▪️ 1,2 млрд гривень передбачили на закупівлю шкільних автобусів по всій Україні. 27 грудня ухвалюємо рішення про виділення 1,6 млрд гривень субвенції місцевим бюджетам на закупівлю наступного року шкільних автобусів;
▪ виділили 2,8 млрд гривень на програму безкоштовного гарячого харчування для дітей молодших класів. Це одна з програм, яку ми запроваджуємо в рамках «Зимової підтримки»;
▪️ розподілили 305 млн гривень субвенції у 2025 році на підтримку дітей з особливими освітніми потребами;
▪ виділили 150 млн гривень субвенції для регіонів на підвищення кваліфікації вчителів. Це частина програми «Нова Українська Школа», яка буде продовжена наступного року.
Раніше ми писали, що з 1 січня запроваджується нова система оплати праці держслужбовців. Кабінет Міністрів України на засіданні 29 грудня затвердив нову систему оплати праці держслужбовців на основі кваліфікації посад та грейдів.
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