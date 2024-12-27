У Слов'янську засудили 4 осіб, які торгували наркотиками

У прифронтовому Слов'янську засуджено членів злочинної групи, які створили наркомережу. Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.



Суд на Донеччині визнав винними 4 людей, які продавали наркотики і на отримані гроші незаконно придбали зброю.



Трьох чоловіків засуджено до 9 років і 9 років і 2 місяців, а жінка — 5 років і 5 місяців за ґратами, з конфіскацією майна.



У 2023 році мешканець Слов'янська організував схему поширення метамфетаміну та «PVP». До мережі залучив 2 чоловіків та жінку.



Збут відбувався під час особистих зустрічей із покупцями. Вартість «PVP» становила від 1,3 тисячі за 1 грам. Протягом 9 місяців ділки заробили близько 1 мільйона гривень.

У квітні 2024 року їх було затримано. Під час обшуків виявлено «товар» на 100 тисяч гривень.

До оголошення вироку вони перебували під вартою.



Нагадаємо, що в Україні СБУ та поліція затримали керівництво міжнародного наркосиндикату, який торгував наркотиками у різних країнах світу.